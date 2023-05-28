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Зросла кількість жертв після удару російської ракети по медзакладу у Дніпрі

Зросла кількість жертв після удару російської ракети по медзакладу у Дніпрі
Кількість загиблих внаслідок ракетного удару по Дніпру зросла до 4. Фото: пресслужба Дніпропетровської ОВА

Кількість загиблих внаслідок російського удару по Дніпру, 26 травня, зросла до чотирьох осіб. Підтверджено загибель трьох людей, яких вважали зниклими безвісти.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Сумні новини… Стала відома доля трьох людей, які зникли безвісти під час ракетного удару по Дніпру. На жаль, вони загинули. Маємо результати дослідження фрагментів тіл, виявлених на місці трагедії", - зазначив він.

За його словами, серед жертв 56-річний лікар і 64-річна співробітниця потрощеного медзакладу, а ще 57-річний працівник сусідньої ветклініки.

Загалом та російська ракета забрала життя чотирьох людей.

Також внаслідок ворожої атаки постраждали 32 людей, 13 з них - досі в лікарні. П'ятеро - важкі.

"Жодного прощення агресору за його страшні злочини. Винні відповідатимуть!", - наголосив Лисак.

Нагадаємо, російські війська зранку 26 травня атакували Дніпро. Загарбники ракетою поцілили в медичний заклад.  

Автор:
Світлана Манько