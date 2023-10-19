Зруйновані будівлі, загиблі та поранені: як минула доба в регіонах

Протягом доби 18 жовтня та ночі 19 жовтня російські військові завдали ударів по семи областях України. Під ворожими обстрілами опинилися населені пункти Запорізької, Харківської, Херсонської, Дніпропетровської, Миколаївської, Сумської та Донецької областях.

На Херсонщину "прилетіло" 580 снарядів

Протягом доби російські війська 105 разів обстріляли Херсонську область, випустивши 580 снарядів з мінометів, артилерії, "Градів", АГС, ЗУ-23-2, танків, авіації та БПЛА. Через російську агресію 2 людини загинули, ще 4 - дістали поранення.

По Херсон ворог випустив 23 снаряди, повідомив голова ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали, територію заводу та парку у Херсоні.

Дніпропетровщина: "приліт" по інфраструктурі

Як повідомив очільник області Сергій Лисак, пізно ввечері російські загарбники завдали ракетного удару по Павлограду, внаслідок чого було зруйновано інфраструктурний об'єкт.

За його словами, вночі агресор продовжив бити по Нікопольщині, двічі вдарив по Марганецькій громаді та ще раз – по Мирівській.

"Загалом на територію району прилетіло майже три десятки артилерійських снарядів. Якої шкоди вони заподіяли – з'ясовують рятувальники. Триває обстеження ураженої місцевості", - написав він.

Лисак додав, що під ранок військові збили над Криворізьким районом ракету.

Запорізьку область обстріляли 123 рази

Війська РФ обстріляли 21 населений пункт у Запорізькій області, здійснивши при цьому 123 удари, повідомляють в ОВА.

Згідно з повідомленням, загарбники 107 разів вдарили з артилерії по території Гуляйполя, Оріхова, Роботиного, Левадного, Преображенки, Малинівки, Малих Щербаків, П'ятихаток, Кам'янського, Приморського, Новояковлівки та інших міст і сіл, наближених до лінії фронту.

Також було здійснено ракетний удар по Запоріжжю. Росіяни випустили 11 БПЛА по Гуляйполю, Новоандріївці, Новоданилівці, Новодарівці, Чарівному, Малинівці, Малій Токмачці, Роботиному та Затишшю. Деякі з цих населених пунктів зазнали обстріліз з РСЗВ. На Новоайдарівку росіяни скинули авіаснаряд.

В ОВА додали, що ворог зруйнував 92 будинки.

На Харківщині пошкоджено будинки

Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Куп'янського районів, повідомив очільник області Олег Синєгубов.

Внаслідок артилерійського обстрілу міста Вовчанськ Чугуївського району, було пошкоджено багатоквартирний будинок. В селі Одноробівка Богодухівського району окупанти мінометним вогнем пошкодили 2-поверховий багатоквартирний будинок, та 2 приватні будинки.

По Миколаєву вдарили ракетою

Вночі, 19 жовтня, Миколаїв зазнав ракетного удару, внаслідок чого виникла пожежа складської будівлі на території одного з підприємств, вибуховою хвилею пошкоджено багатоквартирні будинки, повідомив очільник області Віталій Кім.

Вночі над Миколаївським районом сили ППО збили ворожий "шахід", уламки якого спричинили пожежу в одноповерховій складській будівлі.

Кім додав, що вечері, 18 жовтня, о 20:30 ворог завдав ракетного удару по населеному пункту Степівської громади. Влучання зафіксовано по закладу харчування. Під завалами загинуло дві людини, а ще одна отримала поранення. Внаслідок удару також були пошкоджено житлові будинки, сільгосппідприємство та інша цивільна інфраструктура.

На Донеччині минулося без жертв

Протягом доби росіяни продовжували обстрілювати Донецьку область, але люди не постраждали, повідомляють в ОВА.

У Покровському районі Донеччини внаслідок обстрілу пошкоджено будівлю навчального закладу. Також російськими обстрілами було зруйновано понад 40 будівель.

Суми атакували безпілотником

Як повідомили у МВС, цієї ночі в Сумах в результаті удару безпілотника виникла пожежа у двоповерховій будівлі. Рятувальникам вдалося вчасно ліквідувати вогонь, тому люди не постраждали.