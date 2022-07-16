ЗС РФ обстріляли Сумську та Чернігівську області

Російські війська ввечері 15 липня, та вранці 16 липня обстріляли Білопільську, Глухівську, Середино-Будську, Зноб-Новгородську, Новослобідську громади Сумщини та Новгород-Сіверську і Семенівську громади на Чернігівщині.

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Про це у Facebook повідомила пресслужба Державної прикордонної служби України.

Глухівську громаду обстріляли з мінометів та РСЗВ, зафіксовано 24 і 22 вибухи зранку та опівдні 15 липня відповідно. У другій половині того ж дня з території РФ ворог обстріляв із САУ один з населених пунктів Білопільської громади, всього 8 влучань. Через декілька годин окупанти повторно обстріли ту саму громаду.

Семенівську громаду РФ обстрілювала тричі 15 липня, усього зафіксовано 7 розривів мін. Близько 07:00 16 липня Новгород-Сіверську громаду атакували чотири рази.

"Також на світанку під мінометним обстрілом опинилася Зноб-Новгородська громада, зафіксовано 12 прильотів мін калібру 120 мм. А близько 8 ранку ствольна артилерія росіян вдарила по одному з населених пунктів Білопільської громади, по якому прилетіло 12 снарядів", — додали в ДПС.

Зазанчимо, що мешканців Сумської області закликають евакуюватись. Таке прохання пов'язане з загрозою ракетних ударів з боку Росії.