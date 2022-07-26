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ЗСУ атакували казарми окупантів у Лисичанську
Українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у Лисичанську Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Попередньо відомо, що внаслідок атаки було ліквідовано 12 російських військових.
"ЗСУ дякують добрим людям за інформацію", - зазначив Гайдай.
Нагадаємо, що ЗС РФ також облаштували командний пункт окупаційного військового підрозділу в готелі у місті Хрустальний Луганської області. В ніч на 25 липня ВСУ атакували цю позицію загарбників, ліквідувавши близько 100 російських військових.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Крім того, 24 липня поблизу Лисичанська під смертельний вогонь Збройних сил України потрапив ОМОН із Сахаліна. Зокрема, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими. Тоді було знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога