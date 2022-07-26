ЗСУ атакували казарми окупантів у Лисичанську

Українські військові завдали удару по казармах російських загарбників у Лисичанську Луганської області. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Попередньо відомо, що внаслідок атаки було ліквідовано 12 російських військових.

"ЗСУ дякують добрим людям за інформацію", - зазначив Гайдай.

Нагадаємо, що ЗС РФ також облаштували командний пункт окупаційного військового підрозділу в готелі у місті Хрустальний Луганської області. В ніч на 25 липня ВСУ атакували цю позицію загарбників, ліквідувавши близько 100 російських військових.

Крім того, 24 липня поблизу Лисичанська під смертельний вогонь Збройних сил України потрапив ОМОН із Сахаліна. Зокрема, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими. Тоді було знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога