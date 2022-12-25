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ЗСУ атакували штаб офіцерів Південного військового округу ЗС РФ
Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження успішного ураження штабу російських загарбників в районі Забариного Херсонської області.
Про це Генштаб повідомив в своєму черговому зведенні за підсумками 25 грудня.
Відомо, що в штабі офіцери південного військового округу ЗС РФ проводили наради. В результаті роботи ЗСУ до 70 військовослужбовців країни-агресора дістали поранення. Кількість загиблих уточнюється.
Крім того, підтверджено, що в Донецькій області українські військові знищили 4 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон".Підписуйтесь на наш Telegram канал
В цей же час авіація Сил оборони України протягом доби завдала 2 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили ворога.
Напередодні повідомлялося, що Підрозділи Сил оборони завдали удару по польовому аеродрому російських війск в Херсонській області, до 150 окупантів вбиті, знищено до 20 одиниць техніки.
Крім того, українські військові завдали вогневого удару по скупченню російських окупаційних військ та двох складах боєприпасів у Запорізькій області, понад 150 окупантів поранені.