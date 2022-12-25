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Події
Дата публікації

ЗСУ атакували штаб офіцерів Південного військового округу ЗС РФ

ЗСУ атакували штаб офіцерів Південного військового округу ЗС РФ

Генеральний штаб Збройних сил України отримав підтвердження успішного ураження штабу російських загарбників в районі Забариного Херсонської області.

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Про це Генштаб повідомив в своєму черговому зведенні за підсумками 25 грудня.

Відомо, що в штабі офіцери південного військового округу ЗС РФ проводили наради. В результаті роботи ЗСУ до 70 військовослужбовців країни-агресора дістали поранення. Кількість загиблих уточнюється.

Крім того, підтверджено, що в Донецькій області українські військові знищили 4 самохідні артилерійські установки 2С7 "Піон".

В цей же час авіація Сил оборони України  протягом доби завдала 2 удари по районах зосередження окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 5 пунктів управління та район зосередження живої сили ворога.

Напередодні повідомлялося, що Підрозділи Сил оборони завдали удару по польовому аеродрому російських війск в Херсонській області, до 150 окупантів вбиті, знищено до 20 одиниць техніки.

Крім того, українські військові завдали вогневого удару по скупченню російських окупаційних військ та двох складах боєприпасів у Запорізькій області, понад 150 окупантів поранені.

Автор:
Віта Молодан