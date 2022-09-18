ЗСУ форсували Оскіл. Відрізатимуть окупантів від Бєлгорода

У суботу, 17 вересня, українським військовим вдалося форсувати Оскіл, повідомляє СтратКом ЗСУ. "ЗСУ форсували Оскіл. Від учора Україна контролює і лівий берег", – йдеться у повідомленні.

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Ця подія ще більше наближує перемогу України, оскільки, згідно з даними британської розвідки, окупанти зафіксували свої позиції між річкою Оскіл та Сватовим. Контроль над цією ділянкою дозволить ЗСУ не тільки вийти до Луганської області, а й відрізати угрупування окупантів від одного з небагатьох шляхів постачання з Бєлгорода.

Нагадаємо, наразі армія Російської Федерації риє окопи та готується до оборони в Сватовому та Троїцькому Луганської області, очікуючи наступу ЗСУ. несподіванки для загарбників на цьому напрямку не буде, як це було в Харківській області. Росіяни стягують техніку і ретельно готуються до оборони, тому, найвірогідніше, українських військових чекають важкі бої за Луганську область.

Командування російської армії вдалося до того, що відправляє вербувальник у російські в'язниці для набору особового складу.