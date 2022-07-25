ЗСУ ліквідували 100 окупантів одним ударом по базі росіян на Луганщині

ЗС РФ облаштували командний пункт окупаційного військового підрозділу в готелі у місті Хрустальний Луганської області. В ніч на 25 липня ВСУ атакували цю позицію загарбників, ліквідувавши близько 100 російських військових.

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Про це у Facebook повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай з посиланням на свої джерела у стратегічному командуванні ЗСУ.

"ЗСУ ліквідували близько 100 окупантів одним ударом по російській базі у Хрустальному. Ворога на українській землі може очікувати лише одне – ліквідація. Це вкотре довели наші воїни", — написав Гайдай.

Під кінець липня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 39 000 осіб. При цьому дані регулярно оновлюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Як повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, щоб приховати реальну кількість втрат серед особового складу армії країни-агресора РФ, окупанти регулярно спалюють тіла вбитих військових.