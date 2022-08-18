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ЗСУ ліквідували склад росіян в Білогірці
Збройні сили України нанесли удар по складу загарбників в Білогірці, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області, зруйнувавши його повністю. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.
Українські захисники знешкодили 29 окупантів і їхню військову техніку, в тому числі самохідну гармату "Піон", 5 бронемашин та БТРів, а також БК, які детонували.
Також відомо, що українська авіація атакувала опорні пункти та райони зосередження ворожої сили, озброєння та техніки неподалік Нововознесенського та Олександрівки.
Напередодні в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області знищили базу окупантів, де в момент ліквідації знаходились загарбники.Підписуйтеся на наш YouTube канал
До цього стало відомо, що штурмова авіація ЗСУ нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки.
Того ж дня Збройні сили України нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області.