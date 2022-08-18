ЗСУ ліквідували склад росіян в Білогірці

Збройні сили України нанесли удар по складу загарбників в Білогірці, що на тимчасово окупованій частині Херсонської області, зруйнувавши його повністю. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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Українські захисники знешкодили 29 окупантів і їхню військову техніку, в тому числі самохідну гармату "Піон", 5 бронемашин та БТРів, а також БК, які детонували.

Також відомо, що українська авіація атакувала опорні пункти та райони зосередження ворожої сили, озброєння та техніки неподалік Нововознесенського та Олександрівки.

Напередодні в тимчасово окупованій Новій Каховці Херсонської області знищили базу окупантів, де в момент ліквідації знаходились загарбники.

До цього стало відомо, що штурмова авіація ЗСУ нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки.

Того ж дня Збройні сили України нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області.