ЗСУ на Луганщині знищили загін російського ОМОНу: ліквідовано щонайменше 12 спецпризначенців

У Луганській області поблизу Лисичанська під смертельний вогонь Збройних сил України потрапив ОМОН із Сахаліна. Зокрема, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими. Як повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай, українські захисники завдають росіянам втрат на всіх напрямках, де йдуть активні бойові дії.

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"За останні тижні ми уразили декілька складів із боєприпасами і скупчень окупантів лише на Луганщині. Багато успішних влучань і на Донеччині, що не дає змогу ворогу атакувати інтенсивніше. Скажу більше – щоночі вони не сплять, а чекають, що по ним можуть влучити", - сказав Гайдай.

Зокрема, вчора у Кадіївці руйнувань зазнало приміщення, де перебували російські військові. Втрати уточнюються. Водночас поблизу Лисичанська українські артилеристи накрили вогнем російських окупантів, які щойно прибули на ротацію.

"А саме, загін сахалінського ОМОНу, який за наказом Кремля прибув на війну в Україну. Знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога. Багато росіян поранено", - додав очільник ОВА.

Втім, окупанти продовжують застосовувати штурмову та армійську авіацію, а також ракетний та артилерійський терор мирного населення.

"Упродовж 23 липня завдали чотири ракетні та один авіаудар. Вони посилили тиск в районі Верхньокам’янського, однак вогнем у відповідь ЗСУ змусили їх відійти та недорахуватись особового складу. По інших населених пунктах росіяни вели неприцільні, але чисельні артилерійські і мінометні обстріли", - підкреслив він.

Нагадаємо, армія Російської Федерації намагалася з різних напрямків здійснити наступ на Бахмут та заволодіти територією Вуглегірської ТЕС у Донецькій області. Проте українські воїни знову відкинули окупантів назад.