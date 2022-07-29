ЗСУ нанесли 7 ударів по ворожих укріпленнях в Херсонській області

За минулу добу, 28 липня, Повітряні сили ЗСУ нанесли 7 авіаударів по ворогу, із них по опорних пунктах – 4, по скупченню ворожої сили та техніки – 3. Про це повідомили в Оперативному командуванні "Південь".

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Ракетно-артилерійські підрозділи в результаті виконання бойових завдань ліквідували 36 російських військових, 3 танки, 3 гаубиці "Мста-Б", радіолокаційну станцію "Зоопарк-1", 4 одиниці броньованої та 7 – автомобільної техніки.

Окрім цього, в Генічеському, Херсонському, Каховському та Бериславському районах знищено 4 склади боєприпасів.

За інформацією Головного управління розвідки Міноборони, російські військові, намагаючись зупинити наступ ЗСУ на Херсонському напрямі, терміново будують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження.

При цьому ЗСУ продовжують вести контрнаступ на південному напрямку, зокрема, вже звільнено кілька населених пунктів Херсонщини. Зокрема, 27 липня стало відомо, що в результаті успішного контрнаступу на південному напрямку Збройні сили України звільнили від окупантів Андріївку та Лозове Херсонської області.