ЗСУ нанесли удар по позиціях окупантів у Новій Каховці

Збройні сили Україні нанесли вогневе ураження по позиціях російських військових у Новій Каховці Херсонської області. Місцеві ЗМІ повідомляли про серію потужних вибухів у місті. Цю інформацію згодом підтвердив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

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"Приліт по позиціях росіян у Новій Каховці. Над містом видно стовп диму. Продовжуємо палити окупантів!", – написав Хлань у Facebook.

Місцеві мешканці у соцмережах повідомляли, що звуки вибухів було чути зі сторони мікрорайону "Сокіл", неподалік однієї з міських лікарень.

По інформації місцевих, ЗСУ вдарили по місцю скупчення живої сили, техніки і боєприпасів російських військових.

Раніше голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що весь керівний склад окупантів в Херсонській області, що був розміщений на правому березі Дніпра, евакуювався на лівий берег.

До цього стало відомо, що штурмова авіація ЗСУ нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Того ж дня Збройні сили України нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області.