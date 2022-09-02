ЗСУ нанесли удари біля Енергодара та Херсона, знищивши до роти противника - Генштаб

В Генеральному штабі Збройних сил України заявляють, що Херсон покинула, виїхавши до окупованого Криму, рота російських військових, а ще до роти було знищено внаслідок українських ударів в районах окупованих Херсона та Енергодара Запорізької області, біля якого розташована атомна електостанція. Про це йдеться у його черговому зведенні.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Рота противника, яка базувалася у спортивному клубі "Загублений світ", покинула Херсон та вивезла на тимчасово окуповану територію АР Крим награбоване майно в п'яти тентованих вантажівках", - сказано у ньому.

Також повідомляється, що у зв’язку з приїздом місії Міжнародного агентства з атомної енергії окупанти вивезли всю військову техніку з території Запорізької атомної електростанції.

За даними українських військових, російські війська перемістили близько 100 одиниць техніки на завод "Атоменергомаш", розташований також в Енергодарі, а решту - розосередили у найближчих населених пунктах.

"Підтверджено, що в районах населених пунктів Херсон та Енергодар точними ударами наших військ знищено три артилерійські системи противника, а також склад з боєприпасами та до роти особового складу", - повідомили також у Генштабі.

За його твердженнями, поранених вивезли в медичні заклади поблизу села Борозенське Херсонської області, але через неналежний рівень медичної допомоги більшість окупантів померли від отриманих поранень.

"Авіація Повітряних сил спільно з армійською авіацією Сухопутних військ Збройних сил України продовжує нанесення ударів по критично важливим об’єктам противника, скупченню живої сили та військової техніки, пунктам управління та складам з боєприпасами й пальним", - додають у Генштабі.

Нагадаємо, що представники української влади останній місяць активно звинувачують російські війська в обстрілах як ЗАЕС, так і її міста-супутника Енергодара. Натомість представники окупантів стверджують, що обстріли території ЗАЕС ведуться українськими військами.

При цьому до серпня українська сторона підтверджувала це: так, 22 липня Головне управління розвідки Міністерства оборони України публікувало відео обстрілу по території ЗАЕС, вказуючи, що позиції окупантів на станції були "ювелірно" уражені українським військовими.

Зазначимо також, що 25 серпня начальник Нікопольської районної військової адміністрації (підконтрольний Україні район з протилежного від Енергодара боку Каховського водосходивща) Євген Євтушенко перепостив у своєму Telegram-каналі повідомлення, де йдеться про "коротке зведення нашої роботи за останні декілька днів, проведеної на території берегу Енергодара", внаслідок якої було "знищено в повному обсязі кілька вогневих позицій противника". Дві години потому внаслідок обстрілу лінії електропередачі аварійно відключився один з двох працюючих енергоблоків АЕС, а згодом і другий.

В свою чергу, президент США Джозеф Байден, президент Франції Емманюель Макрон, прем’єр-міністр Великобританії Борис Джонсон та канцлер Німеччини Олаф Шольц нещодавно закликали до військової стриманості в районі ЗАЕС. При цьому в адміністрації президента США також вважають за необхідне повну зупинку окупованої ЗАЕС заради безпеки, окільки це "не місце для бойових дій".