ЗСУ завдали ударів по пунктах управління росіян в Херсоні

За останню добу, 27 серпня, Збройні сили України на південному напрямку завдали ударів по трьох пунктах управління в Херсоні та Дар’ївці, зокрема під вогонь українських захисників потрапило управління 35-тої російської армії в Новій Каховці.

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Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

Також українські військові атакували склади боєприпасів в Любимівці та Херсоні.

"Підтверджені втрати ворога складають 11 окупантів, 3 одиниці авто-бронетехніки та самохідну гаубицю "Мста-С". Міст та переправа через річку Інгулець перебувають під нашим вогневим контролем, уражені і не функціонують", — розповів речник командування "Південь".

Він додав, що в корабельному угрупованні ворожого флоту зміни не зафіксували. Вона продовжує маневрувати біля узбережжя Криму та несе загрозу Україні.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що штурмова авіація ЗСУ нанесла декілька ударів по скупченню живої сили, озброєння та техніки російських окупаційних військ неподалік Снігурівки. Того ж дня Збройні сили України нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Згодом весь керівний склад окупантів в Херсонській області, що був розміщений на правому березі Дніпра, евакуювався на лівий берег.