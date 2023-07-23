ЗСУ наступають на півдні і стримують атаки росіян на сході – Генштаб

Сили оборони України продовжують успішно наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках. ЗСУ закріплюються на досягнутих рубежах і завдають масових ударів по противнику, а також здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загарбники намагаються не допустити подальшого просування наших військ. Окупанти спробували відновити втрачене положення у районі Приютного Запорізької області, але українські військові не допустили цього.

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом доби на цих напрямках відбулося 27 бойових зіткнень, тривають важкі бої.

На Куп’янському напрямку наші воїни тримають оборону. На Лиманському напрямку окупанти повели безуспішний наступ в районі Торського Донецької області. На Бахмутському напрямку, під щільним вогнем артилерії противника, ЗСУ вдалося відбити атаки в районах Богданівки, Кліщіївки та північно-східніше Оріхово-Василівки Донецької області. На Авдіївському напрямку українські бійці успішно відбили атаки російських військ в районах Авдіївки та Невельського. У той же час, ворог здійснив артилерійські обстріли понад 10 населених пунктів, зокрема це Авдіївка, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районах Красногорівки та Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку загарбники здійснили спробу наступу в районі Новомихайлівки та завдали авіаційного удару біля Благодатного Донецької області.

Українські військові продовжують нещадно нищити ворога. Авіація сил оборони за добу тричі ударила по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії протягом доби уразили 1 район зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, 5 артилерійських засобів на вогневих позиціях, 1 командний пункт, 1 засіб протиповітряної оборони та 1 станцію РЕБ ворога.

Нагадаємо, заступниця міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські окупанти намагаються повернути втрачені позиції та відтягнути українські сили з Бахмутського напрямку. Для цього вони ще в суботу розпочали активний наступ на Куп’янському напрямку і намагаються прорвати оборону. Наразі ворогу це не вдається але там дуже складна ситуація.