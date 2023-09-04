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ЗСУ посилюють оборону на Куп'янсько-Лиманському напрямку, готуючись до нової хвилі наступу росіян - Маляр

Ганна Маляр
Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Фото: скріншот з телемарафону

Збройні сили України готуються до нової хвилі наступу російських військ на Куп'янсько-Лиманському напрямку. Відомо, що російські сили планують використовувати десантно-штурмові бригади.

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Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр під час участі у марафоні "Єдині новини".

За її словами, росіяни комплектують резерви для наступу на Куп'янсько-Лиманському напрямку з військ, які перебували на відновленні, а також з новосформованих підрозділів та солдатів. Також є інформація, що загарбники забрали свої війська з Білорусі і перекинули їх туди, де готують резерви для наступу.

"Росіяни продовжують готуватися до чергового наступу. Наші Збройні сили, відповідно, готуються до того, щоб дати відсіч. Це не тільки бійці - там щодня працюють штаби та командування", - сказала Маляр.

За її словами, війна - це не "стінка на стінку", а продумані розумні рішення та вміння глибоко  аналізувати ситуацію і вираховувати плани ворога. Все це потрібно для того, щоб не дати ворогу  шансу пройти ні на Куп'янському, ні на Лиманському напрямках.

Вона додала, що росіяни також підводять професійні десантно-штурмові бригади, але значну частину цих підрозділів ЗСУ знищили на Півдні і Сході.

Маляр зауважила, що наразі на Лиманському напрямку спостерігається висока інтенсивність бойових дій, але вона все ж знизилася у порівнянні з минулими тижнями.

Нагадаємо, на Куп’янському напрямку ЗСУ  відбивають по декілька ворожих атак за день і не дають ворогу просуватись вперед. На Лиманському напрямку противник веде безуспішні наступальні дії в районах Новоєгорівки, Білогорівки Луганської області та продовжує перегрупування військ.

Автор:
Тетяна Гойденко