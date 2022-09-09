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ЗСУ повністю знищили полк псковських десантників, що воював на Харківщині - ГУР
237-й гвардійський десантно-штурмовий полк (місце дислокації - Псков), що входить до складу 76-ї дивізії Повітрянодесантних військ Росії та воював у Харківській області, фактично припинив своє існування у зв'язку з загибеллю або пораненням всіх військовослужбовців.
Про це повідомляють у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України, зазначаючи, що значна частина з тих, хто вижив, перебувають у вкрай важкому стані.
Також у військовій розвідці заявляють, що й бійці інших підрозділів окупаційної армії внаслідок контрнаступу Сил оборони України на кількох напрямках шукають способи безпечного виходу з районів бойових дій через можливе оточення.
"Рашисти з 202-го окремого мотострілецького полку, що знаходяться у Харківській області, відійшли з позицій та перемістились у найближчу лісосмугу. Підрозділ залишився без командирів та зв’язку. Наразі телефонують рідним з проханнями зв’язатися з командуванням та з’ясувати, куди їм рухатися далі", - йдеться у повідомленні.Підписуйтесь на наш Telegram канал
За даними ГУР, деякі з них просять дружин звертатися на гарячі лінії Міністерства оборони Росії та Червоного Хреста з вимогою вивести їх з території України.
"Окупанти намагалися чинити спротив наступу на Харківському напрямку, обстрілюючи позиції ЗСУ з танків та важкої вогнеметної системи "Сонцепьок". Втім, зазнали серйозних втрат, залишили позиції та малими групами відійшли назад. Скаржаться на потужний наступ ЗСУ, відсутність боєкомплекту та техніки", - описують ситуацію в ГУР.
В розвідці кажуть, що через відсутню логістику росіяни відступають дезорганізовано, для відходу з бойових позицій використовуючи відібрані у місцевого населення велосипеди та моторолери, а багато йдуть взагалі пішки.
На Дніпропетровському ж напрямку ворог, за даними ГУР, намагається утримати позиції, але там наростає невдоволення новим підкріпленням, оскільки більшість "новобранців" має вік 55-60 років.
Також заявлено, що "свіжі" солдати, завезені з території РФ, утримати позиції в Херсонській області, категорично відмовляються брати участь у наступальних бойових діях.
"Разом з тим, у пропагандистських російських ЗМІ поширюється інформація про те, що контрнаступ ЗСУ - це фейкова "піар-акція". Кремлівська пропаганда намагається переконати своїх громадян, що всі повідомлення про контрнаступ – "показовий виступ" для Європи та цивілізованого світу, а все надане західне озброєння та військова техніка продані невідомим покупцям", - додають у ГУР.