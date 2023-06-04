Просунулися на 400 метрів. Сирський розповів про контратаку ЗСУ на Сватівському напрямку

Ситуація на Східному напрямку ускладнюється, однак на окремих ділянках фронту Сили оборони України просунулися. Про це заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський, передає Military Media Center.

Зазначається, що російські окупанти посилили свої угруповання штурмовими загонами й перейшли до ведення наступальних дій у районах Максютівки, Новоселівського, Куземівки, Макіївки, Білогорівки й Спірного. Ворог намагається прорвати оборону українських захисників і розвинути наступ – бої в цих районах тривають майже цілодобово.

Однак Сирський зауважив, що підрозділ 92-ї окремої махенізованої бригади не лише відбив атаку ворога на Сватівському напрямку, але й успішно контратакував і просунувся вперед на 400 метрів.

Також успішні дії провели військовослужбовці 80-ї окремої десантно-штурмової бригади, які крок за кроком звільнили значну ділянку території в районі Іванівського лісу.