ЗСУ просунулися на кількох напрямках і звільнили Макарівку - Маляр

Збройні сили успішно просуваються вперед на Бахмутському та інших напрямках. Їм вдалося деокупувати ще один населений пункт - село Мараківку Великоновосілківської селищної громада Волноваського району Донецької області.

Про це написала заступниця міністра оборони Ганна Маляр.

Згідно з її повідомленням, на Бахмутському напрямку ЗСУ продовжують йти в атаку і їм вдалося просунутися вперед на 250 м. Також в українських захисників є успіх в районі Берхівського водосховища.

Окрім цього, Маляр підтвердила деокупацію двох населених пунктів Благодатного і Макарівки.

За її словами, на півдні ЗСУ вдалося просунутися по двох напрямках від 300 до 1500 метрів, а там де наші війська стоять в обороні вони не втратили жодної позиції.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що українським військовим вдалося звільнити ще один населений пункт в Донецькій області. Йдеться про село Нескучне Великоновосілківської селищної громади Волноваського району.