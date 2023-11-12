ЗСУ просунулися на Мелітопольському напрямку - ISW

11 листопада українські війська продовжили контрнаступальні дії на заході Запорізької області та просунулися вперед. Вони атакували сили росіян на північний захід від Вербового (10 км на схід від Роботиного) і поблизу Новопокровки (13 км на північний схід від Роботиного) і змусили російські війська відійти з тактичних висот у Вербовому та вздовж дороги Новопокровка-Пологи.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Українські війська атакували поблизу Пойми (10 км на південний схід від Херсона) та Піщанівки (13 км на південний схід від Херсона) і мали частковий успіх у лісових масивах на південь від Кринок (30 км на північний схід від міста Херсона), де тривають бої. Повідомляється, що російським військам вдалося захопили групу українських військовополонених біля Кринок.

Згідно з повідомленням, українські сили наступали у дельті річки Дніпро на південний захід від Херсона. Геолокаційні кадри, опубліковані 9 листопада, показують, як російські війська намагаються відбиватися та завдають ударів по українських військах у північно-східній частині острова Білогрудний, приблизно за 10 км на південний захід від Херсона.

ISW пише, що росіяни скаржаться на недоліки систем радіоелектронної боротьби (РЕБ) та ППО, які ускладнюють їхню здатність відбивати українські атаки.

11 листопада російські війська також спробували наступати в західній частині Запорізькій області, але жодного підтвердженого просування не зробили. Генштаб України повідомив, що російські війська безуспішно атакували поблизу Роботиного.

Російські джерела також стверджували, що російські сили відбили українські атаки поблизу Роботиного та Копані (5 км на північний захід від Роботиного), але в ISW не спостерігали візуальних доказів.

Нагадаємо, раніше ISW писав, що Сили оборони перерізали дорогу Олешки-Нова Каховка у Херсонській області та створили додаткові логістичні проблеми російським окупантам на цьому напрямку.