ЗСУ просуваються на Бахмутському напрямку, але ворог чинить потужний спротив - Генштаб

Російські війська продовжують зосереджувати свої зусилля на п’яти напрямках: Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському. Тут тривають важкі бої і протягом доби відбулося близько 30 бойових зіткнень. На південному фланзі Бахмутського напрямку є просування з боями та потужним ворожим супротивом.

Про це йдеться у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

На Лиманському напрямку росіяни вели безуспішні наступальні дії східніше Невського Луганської області та східніше Тернів на Донеччині. На Бахмутському напрямку наші захисники успішно відбили усі ворожі атаки в районі Берхівки.

На Авдіївському напрямку, попри щільний артилерійський вогонь ворога, сили оборони успішно відбили атаки російських військ в районі Первомайського.

На Мар’їнському напрямку, ЗСУ продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар’їнки. На Шахтарському окупанти намагалися наступати в районі Новомихайлівки, але безуспішно.

У Запорізькому та Херсонському напрямках противник зосереджує свої головні зусилля на тому, щоб запобігти подальшому просуванню наших військ. Водночас, Збройні Сили України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському та Бердянському напрямках, утримують досягнуті позиції, активно уражають ворожі цілі артилерійським вогнем та проводять контрбатарейні заходи.

На напрямках Новоданилівка, Балка Широка; Мала Токмачка, Новопокровка наші війська мали успіх. Ворог зараз переміщує в ці райони всі наявні резерви. Завдяки тому, що наші бійці щодня знищують ворожі склади техніки, кількість ворожих обстрілів дещо знизилась.

На Куп’янському напрямку наші воїни стійко тримають оборону.

Як повідомили в Інституті вивчення війни (ISW), російські війська накопичують потужне угруповання сил на Куп’янському та Лиманському напрямках. Аналітики посилаються на заяву заступника командувача Східного угруповання полковника Сергія Череватого, в якій йдеться, що російські війська зосереджують на Луганську повітряно-десантні сили, невизначені стрілецькі угруповання, підрозділи БАРС (Бойового резерву РФ), елементи територіальної оборони, невеликі приватні військові компанії і штурмові групи "Шторм-З". Череватий також зазначив, що чеченські підрозділи діють поблизу Сватового, але зазначив, що ці сили виконують суто поліцейські завдання.

Як повідомляла заступниця міністра оборони Ганна Маляр,ситуація на Бахмутському напрямку є напруженаі різко змінюється. Контроль над певними територіями може змінюватись кілька разів за добу.