ЗСУ просуваються на лівому березі Дніпра і зберігають високі темпи - ISW

10 грудня українські війська продовжили атаки лівому березі Херсонської області. ЗСУ утримують позиції на східному березі Дніпра та завдають ударів по російських позиціях та зберігають стабільно високі темпи операцій у цьому районі. Тривають бої під Кринками.

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Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики повідомляють, що українські сили захопили нові позиції на острові Великий Потьомкін (на південний захід від Херсона), і ISW оцінює, що українські сили вже контролюють весь острів.

Те, що українські військові знаходяться на острові підтверджують і опубліковані геолокаційні кадри, на яких видно, як частини російського 28-го мотострілецького полку завдають ударів по українських позиціях на островах у Дніпрі.

Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська відбили українську атаку на північ від Новопрокопівки та безуспішно атакували поблизу с. Роботине та Вербове.

У ISW також є інформація, що загальна кількість українських штурмів у районі на південь від Оріхова останнім часом зменшилася через перекидання окремих українських військ на авдіївський напрямок.

В той же час, російські джерела зазначили, що навколо Вербового майже промерзла земля, що дасть можливість знову використовувати в бою важку техніку, а в лісових масивах тривають бої.

Аналітики повідомляють, що українським силам все ще вдається контролювати повітряний простір на лінії Роботине-Вербове.

В інституті додають, що погані погодні умови та ожеледиця заважають російським і українським наземним атакам і пересуванню бронетехніки біля Вербового.

Нагадаємо, українські військові продовжують наземні операції на лівобережжі Херсонської області. ЗСУ укріплюють плацдарм та зміцнюють свої угрупування.