ЗСУ проводять розмінування на лінії фронту перед очікуваним контрнаступом, – WP

Українські сапери розміновують території перед потенційним контрнаступом − відповідні роботи тривають вже тижнями. Про це пише The Washington Post із посиланням на українських військових.

Видання зазначає, що українці, як і росіяни, встановили тисячі мін уздовж лінії фронту. Для просування на окуповану територію ЗСУ мають пройти через ці лінії так, щоб загарбники не знали. Тому вночі сапери виходять на поля і тихо проводять розмінування. Коли шлях розчищено, встановлюються знаки, щоб показати шлях вперед.

"Це лише перший крок. Потім йде боротьба з росіянами", – вказує WP.

Наразі українські інженери та сапери працюють, у деяких випадках використовуючи нове обладнання, яке призначене для пробивання такого роду оборони. Зокрема, йдеться про застосування спеціально модифікованих машин на базі німецького танка Leopard 2.

Але деякі аналітики кажуть, що хоча західні партнери України зосередилися на ракетах, бронетехніці та боєприпасах, вони не надали належної підтримки для прориву російської оборони. Полковник Управління інженерних військ ЗСУ Сергій Матвійчук назвав "проблемним" те, що українській армії не вистачає інженерних танків та інших подібних засобів.

Журналісти пишуть, що звідки почнеться контрнаступ – знати неможливо. Але припущення значною мірою зосереджені на Запорізькій області, адже просування українських захисників на південь може перекрити "сухопутний міст", який з’єднує окупований Крим із Росією.

Однак окупанти перетоворили Запорізьку область на фортецю з мережею окопів та іншими перешкодами. Щоб відвоювати територію та витіснити війська РФ, українцям доведеться пробивати ці укріплення. Для цього потрібна спеціальна підготовка та спорядження, а також ретельна розвідка, щоб знайти вразливе місце ворога.

Росіяни ж хочуть сповільнити контрнаступ ЗСУ й направити будь-які українські сили, які прориваються, у вузьку зону. Вважається, що це дозволить окупантам перегрупуватися й дасть артилерії час для удару по українських військових.

Нагадаємо, що останніми місяцями політики та ЗМІ активно обговорюють потенційний контрнаступ України. Наприкінці березня Олексій Резніков розповідав, що такі дії очікуються в квітні – травні на різних напрямках.

Пізніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що масштабний контрнаступ може розпочатися влітку.

Наприкінці квітня Резніков сказав, що в глобальному сенсі Україна готова до контрнаступу, а для його проведення очікуються божа воля, погодні умови та рішення командування.

Своєю чергою керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов у травні повідомив, що незабаром можна розпочати широкомасштабний контрнаступ, оскільки Україна вже має мінімальну кількість озброєння, необхідної для цього.