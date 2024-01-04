ЗСУ розширюють плацдарм у Херсонській області - Генштаб

Сили оборони України продовжують здійснювати заходи щодо розширення плацдарму в лівобережній частині Херсонській області, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ в зверненні 4 січня в Facebook.

"У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на Херсонському напрямі Сили оборони надалі продовжують заходи щодо розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не залишає спроб вибити наші підрозділи з позицій", - йдеться у повідомленні Генштабу.

За його даними, минулої доби на цьому напрямку доби російські війська здійснили дев'ять безуспішних штурмових дій.

Також протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень, загалом ворог завдав 7 ракетних та 58 авіаційних ударів та здійснив 57 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки, інша цивільна та промислова інфраструктура.

Авіаційних ударів російських окупантів зазнали: Золочів, Мороховець, Пильна, Колодязне, Петропавлівка, Кучерівка, Подоли, Іванівка, Берестове Харківської області; Стельмахівка, Новоєгорівка, Серебрянське лісництво Луганської області; Терни, Спірне, Північне, Олександропіль, Авдіївка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області; Оріхів, Новодарівка Запорізької області; Червоний Маяк, Берислав Херсонської області

Нагадаємо, за добу 3 січня російські військові завдали 134 удари по Запорізькій області внаслідок чого загинуло двоє осіб.