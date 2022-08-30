ЗСУ у південних регіонах знищили понад 80 окупантів та дуже багато техніки

За добу понеділка ракетно-артилерійські підрозділи ЗСУ знищили на півдні до 82 осіб особового складу ворога, 30 одиниць техніки та переправу через Дніпро, повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Зокрема, українські військові знищили наступну техніку:

зенітно-ракетну систему С-300;

2 танки Т-72;

11 гаубиць "Мста-Б";

3 реактивні системи залпів "Град" та "Ураган";

важку вогнеметну систему "Сонцепек";

самохідну артилерійську установку "Гіацинт-С";

самохідну артилерійсько-мінометну установку "Нона-С" та 120 мм мобільний міномет;

самохідні гаубиці "Акація" та "Мста";

протитанкову керовану ракету;

6 одиниць броньованої техніки;

3 склади боєприпасів у районі Берислава, Високопілля, Антонівки.

Також знищено переправу, яку ворог налагоджував через Дніпро у районі села Львове. Остаточні втрати ворога дорозвідуються.

Разом із тим, росіяни наростили сили у Чорному морі, тримаючи напоготові 24 "Калібр".

"Вороже угруповання продовжує маневрування 13 кораблів і катерів уздовж Криму в бік Новоросійська, але 3 надводні ракетоносія, споряджені 24 "Калібрами" тримає напоготові", – сказано в повідомленні.

Також українські артилерійські підрозділи минулої ночі завдали ураження по 13 пунктах управління ворога у Херсонському, Бериславському та Каховському районах.

Повітряні сили України шістьма авіаційними ударами різними засобами повітряного нападу атакували позиції протиповітряної оборони супротивника.

Нагадаємо, за добу неділі ЗСУ знищили 41 агресора, 13 одиниць ворожої техніки. Протягом неділі ворог двічі намагався провести штурм у напрямку Високопілля – Потьомкине, але безуспішно та з втратами відійшов.