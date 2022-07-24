ЗСУ у відповідь на обстріли Миколаєва знищили батарею російських С-300 південніше Херсону

Українські військові відповіли на російський обстріл Миколаєва 24 липня з зенітно-ракетної системи С-300 знищенням батареї С-300 біля села Зеленотропинське Долматівської громади Херсонської області. Про це йдеться у повідомленні оперативного командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.

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"Серед ночі вкотре атакований Миколаїв: ракетний удар 7️ модифікованими ракетами з зенітно-ракетної системи С-300. Уражено об’єкти промислової та портової інфраструктури. Попередньо втрат немає. Решта інформації уточнюється. У відповідь нашими ракетно-артилерійськими підрозділами в ході виконання вогневих завдань знищено батарею ЗРК С-300 в районі Зеленотропинського", - сказано в ньому.

Також військові заявили, що "під вогневий контроль взято кілька об’єктів транспортної інфраструктури" на окупованій території, що суттєво обмежує маневреність та логістику ворожих військ.

"При цьому окупаційні війська продовжують підступну практику тотальної брехні, доставляючи боєприпаси на територію України під виглядом цивільних вантажів. Наразі відомо, що до Херсонської області в'їхали понад 20 так званих "гуманітарних" КамАЗів, пофарбованих у білий колір. Реальний доставлений вантаж – боєприпаси ствольної артилерії та РСЗВ. Нові склади боєприпасів облаштовуються у цивільних будівлях, в закладах культури та освіти", - кажуть у командуванні.

В Чорному морі ж зараз понад 10 одиниць корабельно-катерного складу ворожого флоту маневрують вздовж узбережжя Криму від мису Тарханкут до Анапи, а два надводних та один підводний носій ракетного озброєння тримають напоготові 20 ракет типу "Калібр", тому імовірність нанесення нових ракетних ударів лишається високою.

"Помірний шторм на морі, що сприяє дрейфу мін і переорієнтація ракетних атак ворога, зокрема, на узбережжя – додаткові фактори, що нагадують про необхідність дотримуватися заходів безпеки, утримуватися від відвідування пляжних зон, правильно реагувати на сигнали повітряної тривоги", - додають у ЗСУ.

Нагадаємо, що близько 4:00 Миколаїв зазнав чергових обстрілів: відомо про влучення у складське приміщення. Напередодні ж увечері окупанти обстріляли житлові квартали у Корабельному районі міста.