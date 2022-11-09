ЗСУ уразили підрозділи російських військових в Запорізькій області

Збройні сили України 6 листопада завдали удару по підрозділу ЗС РФ, що базувався на окупованій території Запорізької області. Генштаб ЗСУ отримав підтверджену інформацію щодо втрат противника та повідомив про це у зведенні 9 листопада.

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В результаті вогневого ураження позицій окупантів українські захисники знищили 15 одиниць військової техніки різного типу, поранили та ліквідували до 50 окупантів.

Протягом 8 листопада українська авіація завдала по ворогу 18 ударів. Уражено 4 взводні опорні пункти, 10 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, а також 4 позиції засобів протиповітряної оборони противника.

Сили оборони України на різних напрямках збили 5 БпЛА “Ланцет” та 4 - “Орлан”. А наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління та 4 райони зосередження живої сили, озброєння і військової техніки окупантів.

Російські війська продовжують атакувати як на лінії фронту, так і завдавати ударів по населеним пунктам.

"Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках", — резюмували в Генштабі, зазначивши, що ЗСУ відбивають атаки ворога.

Нагадаємо, що нещодавно ЗСУ встановили новий рекорд - за добу ліквідували 950 окупантів. При цьому українські захисники продовжують звільняти територію України.

Так, нещодавно ЗСУ витіснили ворога з сіл Кармазинівка та М’ясожарівка Коломийчиської громади Сватівського району Луганської області, а також знову відбили село Невське Красноріченської громади та сусіднє село Новосадове Лиманської громади Донецької області.