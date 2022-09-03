ЗСУ успішно відбити чергові атаки біля Авдіївки, Мар’їнки та в районі Бахмута - Генштаб

Українським силам оборони вдалося успішно відбити чергові наступальні та штурмові дії ворога в районах населених пунктів Долина, Соледар, Новобахмутівка, Кодема та Зайцеве, а також Авдіївка та Мар’їнка. Про це повідомляють у Генеральному штабі Збройних сил України.

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На Краматорському та Новопавлівському напрямках ворог активних бойових дій не проводив. На інших напрямках противник здійснив обстріли військової та цивільної інфраструктури із застосуванням танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, зафіксованj обстріли:

на Сіверському напрямку - трьох населених пунктів у Чернігівській та одного в Сумській області;

на Харківському напрямку - районів населених пунктів Краснопілля, Прудянка, Руські Тишки, Черкаські Тишки, Руська Лозова, Старий Салтів, Пришиб, Гусарівка, Норцівка;

на Слов’янському напрямку - Карнаухівка, Нова Дмитрівка, Велика Комишуваха;

на Краматорському напрямку - Богородичне, Райгородок, Сіверськ;

на Бахмутському напрямку - Зайцеве, Кодема, Весела Долина, Бахмутське, Соледар, Бахмут;

на Авдіївському напрямку - Новокалинове, Бердичі, Водяне, Первомайське;

на Новопавлівському напрямку - Мар’їнка, Новомихайлівка, Велика Новосілка, Парасковіївка, Золота Нива;

на Запорізькому напрямку - Щербаки, Новоандріївка, Оріхів, Гуляйполе, Дорожнянка, Успенівка, Новопіль, Времівка та інших.

"На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли вздовж всієї лінії зіткнення. Крім того, ворог вів розвідку з активним застосуванням БпЛА, загалом - понад 30 вильотів", - повідомляють у Генштабі.

Також там зазначають, що протягом доби для підтримки дій наземних угруповань українська авіація здійснила "понад п'ять" ударів, під час яких було знищено бойову техніку, засоби РЕБ, протиповітряної оборони та значну кількість живої сили на Донецькому та Південнобузькому напрямках. Підрозділами ППО українських військ на різних напрямках знищено один вертоліт, три БпЛА та п’ять крилатих ракет "Калібр".

"Ракетні війська та артилерія Сил оборони продовжують виконувати завдання з контрбатарейної боротьби, порушення системи управління та логістичного забезпечення противника. Нанесено ураження по трьом пунктах управління. Знищено один об’єкт розміщення особового складу противника. Так, в зону ураження потрапив підрозділ російських спецпризначенців. Інформація щодо втрат уточняється", - сказано в повідомленні.

Також, як вказують у Генштабі, знищено ворожу техніку радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів, чим значно знижено можливості противника щодо ведення наступальних дій.