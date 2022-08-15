ЗСУ вдало відпрацювали по ворожому штабу: у Попасній загинули "вагнерівці"

У Попасній Луганської області загинули "вагнерівці", а в Сєвєродонецьку зносять пошкоджені будинки, щоб потім знімати картинку квітучого міста.

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Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

"ЗСУ знову вдало відпрацювали по ворожому штабу, на який навів один із представників ЗМІ РФ. На цей раз вчора в Попасній, де влучним ударом розбито штаб ПВК "Вагнер"", - зазначив Гайдай.

За його словами, кількість загиблих уточнюється.

Зазначимо, російські телеграм-канали повідомили 14 серпня про удар ЗСУ по штабу "ПВК Вагнера" в окупованій Попасній Луганській області, фото якого днями опублікував російський воєнкор.

Гайдай токож повыдомив, що на лінії фронту росіяни активніше застосовують штурмову та армійську авіацію – із повітря обстріляні три населених пункти.

Також випущено сім ракет. Упродовж ночі сім разів працювала ствольна артилерія ворога. Чотири рази росіяни обстрілювали міста і села з реактивних систем залпового вогню, шість – із мінометів. Здійснені чотири танкових наступи.

Крім того, окупанти все частіше намагаються провести розвідку переднього краю оборони ЗСУ.

Однак, 14 серпня вісім ворожих атак були успішно відбиті. Розвідгрупу росіян українські військові знешкодили.

Також Гайдай підкреслив, що у захоплених РФ містах Луганщини люди поступово зневірюються в окупаційній владі.

"Так, жителі Сєвєродонецька більше місяця тому віддали свої персональні дані в обмін на обіцянку відновити житлові приміщення. Втім, до сих пір ніхто не прийшов навіть для обстеження. В багатьох багатоповерхівках міста пробито дах, вибито вікна, не кажучи вже про відсутність деяких стін. А перші примхи погоди дають про себе знати – нетривалий літній дощ перетворив життя містян в катастрофу. Важко уявити, що буде восени, за два тижні", - зауважив очільник Луганської області.

Він підкреслив, що окупаційна влада Сєвєродонецька замість того, щоб допомогти людям, виконує наказ стосовно обстеження будинків, які непридатні для проживання.

"Вже визначили понад сотню багатоповерхівок, які підлягають знесенню. І активно цим займаються, замість підготовки міста до зими. Навіщо? Щоб потім показувати політикам з РФ картинку квітучого міста. Тому і відновлювати нічого не будуть, бо все пошкоджене просто знесуть", - зазначив Гайдай.

Раніше Гайдай повідомляв, що росіяни не мають обіцяних перемог на фронті, втрачають довіру в окупованих містах, які вони місяцями не можуть розпочати відновлювати.