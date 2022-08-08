ЗСУ вдарили по Антонівському та Каховському мостах

Збройні сили України в ніч з 7 на 8 серпня знову завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах. Про це в ефірі національного телемарафону повідомила керівниця координаційного пресцентру сил охорони та оборони півдня Наталія Гуменюк.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

"Відпрацьовано той самий вогневий контроль, який ми тримали кілька діб на цьому напрямку, і він має свої результати. Маємо влучення, достатньо серйозні, як по Антонівському, так і по Каховському мосту", - розповіла Гуменюк.

Крім того, на півдні українські військові знищили кілька ворожих баз із боєприпасами. На окупованих територіях рух опору працює над погіршенням морального стану російських військ та над зниженням боєздатності загарбників.

Окупанти вже закривали проїзд через Антонівський міст, який у ніч на 27 липня також отримував чергові пошкодження через обстріли з української сторони. Загалом у Херсонській області три переправи через Дніпро: третьою є гребля Каховської гідроелектростанції.

Президент Володимир Зеленський пояснює руйнування українськими військовими автомобільного мосту через Дніпро в селищі Антонівка біля Херсона прагненням позбавити російські окупаційні сили в регіоні будь-яких логістичних можливостей.