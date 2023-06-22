Окупанти повідомили про удар по Чонгарському мосту, який з’єднує Херсонщину з Кримом (ФОТО)

У ніч проти 22 червня російські окупанти заявили про вибух на Чонгарському мосту поблизу тимчасово окупованого Криму. За повідомленням окупантів, "прилетіли" ракети Storm Shadow.

Як повідомив гауляйтер Херсонської області Володимир Сальдо, знищено дорожнє покриття кількох мостів, зокрема автомобільного моста у Чонгарі.

За його інформацією удар був здійснений англійською ракетою Storm Shadow. На мостах пошкоджено дорожнє покриття, а жертв серед людей немає.

Як зазначає так званий голова півострова Сергій Аксьонов, наразі вибухотехніки проводять на мосту експертизу для оцінки типу боєприпасу, а профільні служби розпочали обстеження дорожнього полотна.

Наразі рух транспорту мостом зупинено.

Як повідомляють окупанти та гауляйтери, сполучення з Кримом зараз йде резервним маршрутом через Армянськ.

Зауважимо, в Крим з території Херсонщини веде три дороги — дві йдуть в районі Армянська — через Каланчак та Чаплинку, а інша — Чонгар. Дірки в мосту на Чонгарі означають, що тепер рашисти не зможуть їм нормально користуватись та возити туди-сюди військову техніку.