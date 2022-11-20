ЗСУ вдарили по позиціях росіян в Запорізькій та Луганській областях

Генеральний штаб Збройних сил України повідомив підтверджені дані успішних атак українських захисників по позиціях ворога 19 листопада.

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ЗСУ завдали вогневого ураження по місцях зосередження живої сили противника. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими.

Крім того, захисники України ліквідували 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Також знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.

20 листопада українська авіація завдала по окупантам 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по позиціях зенітних ракетних комплексів.

В цей же час підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і 2 інші важливі об’єкти окупантів.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали вогневого удару по скупченню російських окупаційних військ у районі Скадовська Херсонської області, до 40 окупантів загинули.

При цьому є інформація, що у Херсонській області триває "перегрупування" російських сил. Тепер окремі підрозділи окупантів тікають із Скадовського та Генічеського районів регіону.