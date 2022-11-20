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ЗСУ вдарили по позиціях росіян в Запорізькій та Луганській областях
Генеральний штаб Збройних сил України повідомив підтверджені дані успішних атак українських захисників по позиціях ворога 19 листопада.
ЗСУ завдали вогневого ураження по місцях зосередження живої сили противника. У районах населених пунктів Пологи, Камʼянка, Михайлівка (Василівського району) та Енергодар Запорізької області загарбники втратили понад 100 осіб пораненими.
Крім того, захисники України ліквідували 20 одиниць військової техніки різних типів та 2 склади боєприпасів. Також знищено колону ворожої техніки поблизу населеного пункту Сиротине Луганської області.
20 листопада українська авіація завдала по окупантам 6 ударів: 3 по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 - по позиціях зенітних ракетних комплексів.Підписуйтеся на наш YouTube канал
В цей же час підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 2 пункти управління, склад боєприпасів, район зосередження особового складу та ОВТ і 2 інші важливі об’єкти окупантів.
Раніше повідомлялося, що Збройні сили України завдали вогневого удару по скупченню російських окупаційних військ у районі Скадовська Херсонської області, до 40 окупантів загинули.
При цьому є інформація, що у Херсонській області триває "перегрупування" російських сил. Тепер окремі підрозділи окупантів тікають із Скадовського та Генічеського районів регіону.