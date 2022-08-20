ЗСУ вдарили по військовій частині окупантів у мелітополі, у відповідь ті завдали удару по житлових кварталах міста

У ніч на 20 серпня збройні сили завдали удару по військовій частині російських загарбників у Мелітополі Запорізької області. У відповідь окупанти завдали ракетного удару по житлових районах міста. Про це на своєму телеграм-каналі написав мер Мелітополя Іван Федоров

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"Сьогодні вночі ЗСУ завдали нищівного удару по черговій військовій базі окупантів у Мелітополі. Підрозділи ворожої ППО не змогли перехопити наші ракети, оскільки кілька тижнів тому основну частину протиповітряної оборони окупанти передислокували до Херсонської області. Тому орки вирішили вдатися до традиційних терористів. Донецьку", - написав мер.

За його словами, за кілька хвилин після точного обстрілу військової бази окупанти випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках у районі вулиць Українська та Герцена. Один мешканець постраждав і перебуває у лікарні. Близько 10 цивільних будинків було зруйновано.

Також Федоров опублікував відео, зняте місцевими жителями, на якому видно, що ракета, випущена росіянами, летить з півдня у напрямку на північ.

Нагадаємо, вранці 20 серпня сили протиповітряної оборони збили над Дніпропетровською областю чотири крилаті ракети "Калібр", які були запущені російськими військовими.