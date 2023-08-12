ЗСУ вибили російську ДРГ, що вдерлася на північ Сумської області

Українські війська 12 серпня вступили в бій з російською диверсіонно-розвідувальною групою на півночі Сумської області, завдавши їй втрат. Про це повідомив командувач Об'єднаних сил Збройних сил України Сергій Наєв.

За його словами, подія трапилася неподалік одного з сіл прикордонної Зноб-Новгородської селищної громади, що у зоні відповідальності Північного стратегічного угрупування військ.

"Візуально та акустично спостерігаючи десять озброєних осіб, українські військовослужбовці вступили в стрілецький бій. На допомогу нашим військовим в бік місця події вирушили протидиверсійні резерви від Національної гвардії та прикордонної застави з розрахунками БПЛА", - зазначив командувач.

Він вказав, що шквальний вогонь українських оборонців змусив противника забрати поранених та відступити за державний кордон України. Відхід диверсійно-розвідувальних сил противник прикривав мінометами калібру 120 мм.

В свою чергу, як повідомила ввечері суботи Сумська обласна військова адміністрація, протягом дня росіяни здійснили п'ять обстрілів прикордоння, всього було зафіксовано 49 вибухів. Щодо Зноб-Новгородської громади зазначено, що там було "здійснено 35 вибухів з міномету".

Крім того, з міномету ворог вдарив по Краснопільській громаді (чотири вибухи), дев'ять мін скинув на територію Білопільської громади, а також зафіксовано один вибух у Новослобідській громаді. За попередніми даними, людських втрат та руйнувань цивільної інфраструктури не було.

Нагадаємо також, що, за даними Генерального штабу ЗСУ, за останню добу в Сумській області було обстріляно декілька прикордонних населених пунктів, зокрема на півночі регіону - місто Середина-Буда.