ЗСУ відбили атаку росіян з боку Лисичанського НПЗ, - ОВА

Росіяни тиснуть майже із кожного захопленого ними населеного пункту на Луганщині. Протягом 21 липня ними завдано два ракетних та два авіа удари, здійснені п’ять артобстрілів та ще два – із застосуванням мінометів.

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Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

"Постійним вогневим ураженням вони хочуть посунути наших бійців із укріплень і водночас психологічно тиснуть на місцеве населення. Почастішали авіаційні удари по селах, розташованих на самій адмінмежі Луганщини та Донеччини. Подекуди окупантам вдається наблизитися до позицій ЗСУ настільки, щоб була змога застосувати танковий резерв. Як от поблизу Верхньокам’янки", - зазначив Гайдай.

Біля цього населеного пункту регіону постійно точаться бої – росіяни намагаються вийти на адмінмежу Луганської області.

Вчора ЗСУ вдалося зупинити штурмові дії окупантів, які атакували з території Лисичанського НПЗ, – ворог зазнав втрат та відійшов.

Як повідомив Гайдай, росіяни кидають у бій всі резерви, йдуть у розвідку боєм, не жаліють безпілотників.

За минулу добу зі ствольної та реактивної артилерії обстріляно майже кожне сели та місто, куди вороже озброєння може наразі дістати.

Зазначимо, російські військові у Луганській області застосовують масований артилерійський вогонь, бомбі удари, всі доступні типи зброї, аби просунутися вперед. На Луганщині не залишилося жодного клаптику землі, не ураженого російською артилерією.