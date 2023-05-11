ЗСУ відбили майже 40 ворожих атак на п'яти напрямках - Генштаб

Схід України залишається епіцентром бойових дій. Тут ворог наступає одночасно на п’яти напрямках - Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському, Лиманському та Шахтарському. Найзапекліші бої тривають за міста Бахмут та Мар’їнку. Протягом доби на цих напрямках ЗСУ відбили 39 ворожих атак.

Росіяни безуспішно намагалися наступати на Бахмут, але сили оборони за добу не втратили жодної позиції. Окрім цього, захисники відбили численні атаки противника в районі Мар’їнки, повідомляють у Генштабі ЗСУ.

На Авдіївському та Лиманському напрямках наступ противника був безуспішним. Росіяни завдали авіаційних ударів по районах Новокалинового та Авдіївки.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив, а на Сіверському та Слобожанському напрямках протягом обстріляв з мінометів та артилерії населені пункти Блешня, Леонівка, Красний Хутір Чернігівської області; Бачівськ, Ходине, Бояро-Лежачі, Волфине, Біловоди, Попівка, Павлівка та Басівка Сумської області, а також Ветеринарне, Зелене, Гатище, Зибине та Бударки на Харківщині.

На Шахтарському напрямку протягом доби окупанти спробували наступати в районі Новомихайлівки, успіху не мав. Завдав авіаударів поблизу Пречистівки та Новосілки. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Новоукраїнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни перейшли в оборону. Вони вдарили з авіації по населених пунктах Гуляйполе, Мала Токмачка, Степногірськ, Кізомис та Станіслав. Обстріляв населені пункти Времівка, Новопіль Донецької області; Малинівка, Гуляйполе, Микільське, Мала Токмачка, Оріхів, Кам’янське Запорізької області; Марганець і Нікополь - Дніпропетровської; Дудчани, Берислав, Веселе, Антонівка, Дніпровське, Берегове, Білозерка, Кізомис, Широка Балка, Станіслав Херсонської області та місто Херсон.

Раніше в Генштабі повідомляли, що на Бахмутському напрямку російські окупанти не полишають спроб повністю захопити місто. Щоб збільшити свої шанси на перемогу, вони обстрілювали місто забороненими Женевською конвенцією самозапалювальними та фосфорними боєприпасами.