ЗСУ відбили наступи окупантів біля десятка населених пунктів - Генштаб

Українські війська успішно відбили атаки ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Прудянка, Руські Тишки, Вірнопілля, Миколаївка Друга, Зайцеве, Авдіївка, Кам’янка, Побєда та Безіменне, йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

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Протягом доби 9 вересня ворог завдав більше 12 ракетних та понад 12 авіаційних ударів по об’єктах на території України, провівши для цього до 40 літаковильотів. Зокрема, постраждала інфраструктура в районах населених пунктів Великі Проходи, Старовірівка, Юр’ївка, Темирівка, Тернові Поди, Сухий Ставок, Барвінок та Білогірка.

Також окупанти обстрілювали військову та цивільну інфраструктуру з танків, бойових машин, ствольної та реактивної артилерії, а саме:

• на Сіверському напрямку - в районах населених пунктів Сеньківка, Блешня і Гай Чернігівської області та Стукалівка, Запсілля, Ходине, Миропільське і Великий Прикіл Сумської області;

• на Харківському напрямку - в районах населених пунктів Дуванка, Уди, Прудянка, Великі Проходи, Руські Тишки, Старий Салтів, Черкаські Тишки та Петрівка;

• на Слов’янському напрямку - в районах Слов’янська, Долини, Краснопілля, Дмитрівки, Вірнопілля та Микільського;

• на Краматорському напрямку - неподалік Богородичного, Верхньокам’янського, Сіверська, Григорівки, Роздолівки та Івано-Дар’ївки;

• на Бахмутському напрямку - в районах населених пунктів Нью-Йорк, Зайцеве, Весела Долина, Майорськ, Соледар, Бахмутське, Бахмут та Веселе;

• на Авдіївському напрямку - в районах Авдіївки, Опитного, Первомайського, Красногорівки та Пісків;

• на Новопавлівському напрямку - неподалік Мар’їнки, Новомихайлівки, Парасковіївки, Микільського, Великої Новосілки, Курахового та Павлівки;

• на Запорізькому напрямку - в районах Новоандріївки, Оріхова, Новоданилівки та Новополя.

"На Південнобузькому напрямку противник здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії вздовж лінії зіткнення. Крім того, активно вів повітряну розвідку БпЛА, здійснив понад 60 вильотів", - додають у Генштабі, не повідомляючи географічних подробиць.

При цьому в Генштабі зазначають, що українські війська обстріляли 28 об’єктів зосередження живої сили та бойової техніки ворога та нанесли понад 10 авіаударів по опорних пунктах окупантів на Донецькому та Південнобузькому напрямках.

Також нагадаємо, що Головне управління розвідки Міноборони раніше у п'ятницю повідомило про знищення 237-го гвардійського десантно-штурмового полку російських військ внаслідок наступу ЗСУ.