ЗСУ відбили штурм росіян у напрямку Бахмута та Спірного - Генштаб

Російська армія минулої доби проводила штурмові дії поблизу Спірного на Донеччині, проте успіху не мала та відійшла. Збройні сили України також відбили спроби штурмових дій у напрямках Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться у звіті Генерального штабу Збройних сил України.

На Волинському та Поліському напрямках триває ротація підрозділів білоруської армії, які залучені до прикриття ділянки білорусько-українського кордону. На кордоні ведеться повітряна розвідка БпЛА. Зберігається загроза ракетних та авіаударів з території Білорусі.

На Сіверському напрямку підрозділи армії РФ посилено охороняють ділянки українсько-російського кордону. Ворог обстріляв Миколаївку Чернігівської області та Заруцьке, Журавка, Білопілля, Іскрисківщина Сумської області. Підрозділи противника проводять повітряну розвідку.

На Харківському напрямку росіяни намагаються утримати зайняті рубежі, зокрема, здійснили обстріли неподалік Руських та Черкаських Тишків, Питомника, Борщової, Руської Лозової, Чугуєва. Ворожа розвідка районі Уди повністю провалилася. Окупанти зазнали втрат та відійшли.

Також окупанти готуються до наступу в напрямку Слов’янська. Здійснили артобстріл біля Великої Комишувахи, Долини, Чепіля, Дібровного та Новомиколаївки. Після авіаудару неподалік Гусарівки, окупанти спробували піти у наступ на цей населений пункт. Але ЗСУ зустріли ворога щільним вогнем та відкинули загарбників назад.

На Краматорському напрямку противник обстріляв Білогорівку, Богородичне, Краматорськ, Райгородок, Донецьке, Верхньокам’янське, Спірне, Стародубівка, Сіверськ, Дронівка та Івано-Дар’ївка. Завдав авіаудару поблизу Верхньокам’янського. Також росіяни вели штурмові дії поблизу Спірного, успіху не мали та відійшли. Намагається вести наступ в напрямку Григорівки, бойові дії тривають.

Зокрема, окупанти обстріляли Бахмут, Новолуганське, Покровське, Вуглегірська ТЕС, Вершина, Весела Долина, Яковлівка, Берестове та Зайцеве. Авіаудари зафіксовано поблизу Вуглегірської ТЕС, Майорська, Торецька, Берестового, Соледара, Вершини, Шумів та Покровського.

Всі спроби штурмових дій у напрямках населених пунктів Семигір’я, Вершина, Покровське та території Вуглегірської ТЕС українські воїни успішно відбили. Крім цього, ворог завдав авіаудару поблизу Кам’янки.

На Південнобузькому напрямку противник веде обстріли та повітряну розвідку БпЛА, продовжуючи облаштовувати додаткові рубежі оборони.

"У зв’язку з великими санітарними і безповоротними втратами продовжуються заходи з примусової мобілізації на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей. Зростає невдоволення діями російського командування серед військовослужбовців неслов'янських національностей, яких без жалю кидають у найризикованіші атаки на території України", - наголосили у Генштабі.

Нагадаємо, російські військові 19 липня завдали ракетного удару по Одеській області. Через обстріл 6 людей поранено. Обстріл зруйнував 3 приватні будинки та будівлі у дворах, спалахнула пожежа. Пошкодження зазнали ще кілька приватних садиб, автомобілі, школа, будинок культури.