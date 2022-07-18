ЗСУ відбили штурми росіян на Донецькому та Авдіївському напрямках: окупанти з втратами відійшли

Збройні сили України минулої доби на Донецькому напрямку відбили штурм російської армії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка. Зокрема, всі спроби штурмів в районах Кам’янки, Новомихайлівки та Вугледару українські воїни також звели нанівець - загарбники з втратами відійшли.

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Про це свідчать дані Генерального штабу Збройних сил України.

Зазначається, що на Сіверському напрямку росіяни здійснювали повітряну розвідку та артобстріли позицій ЗСУ у прикордонних районах Чернігівської та Сумської областей.

Водночас на Харківському напрямку окупанти заважають просуванню українських військ у бік держкордону, а також обстріляли в районах міста Харкова та населених пунктів Дергачі, Печеніги, Прудянка, Руські Тишки, Питомник, Коробочкине. Завдав авіаційних ударів біля Верхнього Салтова та Рубіжного.

На Слов’янському напрямку противник обстріляв населені пункти Новомиколаївка, Дібровне, Костянтинівка, Богородичне, Мазанівка, Курулька, Чепіль, Вірнопілля, Нова Дмитрівка та інших. Завдав авіаудару неподалік Богородичного.

На Донецькому напрямку росіяни обстріляли цивільну та військову інфраструктури в районах населених пунктів Донецьке, Сіверськ, Верхньокам’янське, Григорівка, Івано-Дар’ївка, Спірне та інших. Ворог намагається вести штурмові дії неподалік Григорівки, бої тривають. Штурмові дії в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Спірне та Серебрянка ЗСУ успішно відбили.

На Бахмутському напрямку обстріли зафіксовано поблизу Берестового, Курдюмівки, Веселої Долини, Соледара, Бахмута, Вершини, Травневого та території Вуглегірської ТЕС. Ворог вів штурмові дії в районах Новолуганського, Семигір’я та Вуглегірської ТЕС, успіху не мав, відійшов. Завдав ракетно-авіаційних ударів неподалік Берестового.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках окупанти обстрілювали позиції ЗСУ в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Красногорівка, Новомихайлівка, Кам’янське, Малі Щербаки, Пречистівка. Завдали авіаударів неподалік Новоданилівки і Новоандріївки.

Всі спроби штурмів в районах населених пунктів Кам’янка, Новомихайлівка та Вугледар українські воїни звели нанівець. Загарбники з втратами відійшли. Також противник задіяв засоби радіоелектронної боротьби для придушення каналів супутникового зв’язку.

На Південнобузькому напрямку тривають обапільні обстріли із застосуванням, ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення. Ворог завдав авіаудару біля Потьомкиного. Також росіяни вели повітряну розвідку БпЛА. Зокрема, в північно-західній частині Чорного моря корабельне угруповання противника продовжує блокувати цивільне судноплавство.

Нагадаємо, в Херсонській області війська РФ активно змінюють місця дислокації, переходячи туди, де вони можуть "прикритися" мирними жителями. Такі рішення противник приймає на тлі повідомлень про "масований контрнаступ ЗСУ".