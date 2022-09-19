ЗСУ відбили та зачистили перший населений пункт Луганської області - голова ОВА

Українські військові наразі повністю повернули під контроль селище Білогорівка Луганської області, яка була останнім залишеним населеним пунктом регіону. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

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Загалом же, за його словами, стосовно ситуації зі звільнення регіону він може лише підтвердити, "що відбуваються важкі бої", але не може розповідати про деталі операції.

"Я би хотів прибрати трішечки зайві очікування людей. Чому? Тому що Харківська операція чудово мотивує, надала хороший настій багатьом українцям, але яка ціна? Все одно наші солдати гинули, все одно це було важко, ніхто там як на парад не прийшов. На Луганщині це буде ще важче, тому що зараз того ефекту несподіванки не буде", - вказав він.

Гайдай вказав, що зараз ті сили противника, що втекли з Харківського напрямку, знаходяться якраз в Луганській та Донецькій областях все роблять для того, щоб "максимально заритися в землю" і побудувати оборонні споруди.

Голова ОВА також відповів на критику щодо його недавніх заяв про ситуацію на північному заході Луганщини, зокрема в Кремінній, звідки нібито зникли російські війська.

Він заявив, що наполягає на правдивості цієї інформації на той час, хоча згодом сили противника повернулися до міста. За словами Гайдая, "такий був вакуум в Кремінній, що можна було реально заходити". Натомість він висловив впевненість, що в будь-якому разі окупація міста є тимчасовою і Україна поверне контроль над ним і почне відновлення.

"Точно так можна було говорити і про Білогорівку, яка переходила з-під контролю українських військ - туди заходили росіяни, але на сьогодні зачищена і повністю під контролем українських Збройних сил. Тому тут за все відповідає час", - сказав начальник ОВА.

Зазначимо також, що в понеділок в мережі з'явилися відео з Білогорівки, з яких можна оцінити і масштаб руйнувань у селищі, зокрема по вулицям Бордунова та Новопідгорівській.