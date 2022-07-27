ЗСУ відбили штурми росіян на Краматорському та Бахмутському напрямках - Генштаб

Армія Російської Федерації продовжує застосовувати заборонені види озброєнь у війні на території України, а саме фосфорні і касетні боєприпаси. Зокрема, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, окупанти намагалися вели штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, проте зазнали втрат та відійшли.

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На Сіверському напрямку росіяни обстріляли Сеньківку і Хрінівка Чернігівської області та Прогрес і Бачівськ Сумської області, а також задіяли для розвідки розвідувальну авіацію та БпЛА.

На Слобожанському напрямку ворог намагається утримати зайняті рубежі та не допустити просування ЗСУ. Значну увагу противник приділяє розвідці з метою викриття системи української оборони та виявлення вогневих позицій артилерії.

На Харківському напрямку противник обстріляв Харків, Рубіжне, Чугуїв, Цупівку, Борщове, Зрубанку, Іванівку, Руську Лозову, Коробочкине, Базаліївку та Питомник.

На Слов’янському напрямку задіяв артилерію для обстрілів поблизу Адамівки, Пашкового, Долини, Грушувахи, Шевелівки, Вірнопілля, Краснопілля, Мазанівки, Нової Дмитрівки та Бражківки. В районі населеного пункту Пасіка намагався викрити позиції ЗСУ, але безуспішно - група знешкоджена.

На Донецькому напрямку противник продовжує спроби покращення тактичного положення в напрямках міст Краматорськ та Бахмут.

На Краматорському напрямку ворог здійснив обстріли біля Кривої Луки, Спірного, Григорівки, Виїмки, Сіверська та Дронівки, а також завдав авіаудару неподалік Серебрянки. Вів штурмові дії у напрямку Білогорівка - Верхньокам’янське, проте зазнав втрат та відійшов.

На Бахмутському напрямку обстріляв райони Бахмута, Соледара, Яковлівки, Федорівки, Бахмутського, Покровського, Вершини, Зайцевого, Сухої Балки та Веселого. Завдав авіаударів поблизу Яковлівки та Покровського. Ворожі штурми у Берестовому та на напрямках Володимирівка – Соледар і Роти – Семигір’я українські воїни успішно відбили. Ворог, з втратами, відійшов.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому зафіксовано обстріли районів Пісків, Костянтинівки, Авдіївки та Гуляйполя. Окупанти завдали авіаударів біля Новоандріївки, Кам’янського та Ольгівського.

На Південнобузькому напрямку ворог обороняється та намагається не допустити просування підрозділів Сил оборони вглиб захопленої території. Противник обстріляв населені пункти Осокорівка, Токареве, Іванівка, Андріївка, Киселівка, Партизанське, Кавказ, Степова Долина, Котляреве та Поляна. Завдав авіаударів неподалік Любомирівки та Новомиколаївки.

Зокрема, в акваторії Чорного моря корабельне угруповання РФ продовжує виконувати завдання з прикриття сухопутного угруповання та ізоляції району ведення бойових дій. Наразі поза пунктами базування перебувають два носії крилатих ракет морського базування типу “Калібр”.

Також, за інформацією Генштабу, окупанти продовжують застосовувати заборонені види озброєнь – фосфорні і касетні боєприпаси.

Нагадаємо, посольство США в Україні заявило, що, за інформацією Вашингтону, Росія закладає основу для анексії окупованої території Україні. Такі дії — пряме порушення суверенітету України.