ЗСУ встановили контроль над селом Яцьківка на лівому березі Осколу

В ході ведення штурмових дій підрозділами Сил оборони встановлено контроль над селом Яцьківка Лиманської громади Донецької області. Про це повідомив на брифінгу заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України Олексій Громов.

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Крім того, він повідомив, що на Донбасі були обстріляні з артилерії позиції ЗСУ біля населених пунктів Яцьківка, Олександрівка, Щурове, Райгородок, Миколаївка, Озерне, Серебрянка, Білогірка, Спірне та Івано-Дар'ївка.

Авіаударів зазнали райони населених пунктів Яцьківка, Олександрівка, Студенок, Сіверськ, Білогорівка та Спірне. В Краматорську та Слов'янську нанесені ракетні удари по об'єктах цивільної інфраструктури, біля Олександрівки та Івано-Дар'ївки - по позиціях ЗСУ.

В районі Бахмута ситуація, за словами Громова, залишається складною, проте контрольованою: противник продовжує ведення наступальних дій з метою витіснення українських підрозділів з зайнятих позицій західніше села Берестове, біля населених пунктів Бахмутське, Зайцеве, Весела Долина, Одрадівка, Миколаївка, Майорськ та з метою оточення Бахмута.

За словами представника Генштабу, окупанти завдали авіаударів в районах Соледара, Бахмута, Майорська та Зайцевого. Натомість він заявив, що завдяки своєчасному перегрупуванню підрозділів однієї з механізованих бригад вдалося відновити раніше втрачені позиції в районі південніше Бахмуту.

На Авдіївському та Новопавлівському напрямку противник вів наступальні дії з метою витіснення українських військових та оволодіння населеними пунктами Невельське, Новомихайлівка, завдав авіаударів в районах Кам'янки, Невельського, Красногорівки, Мар'їнки, Володимирівки та Великої Новосілки.

Зайдано й ракетних ударів по об'єктах цивільної інфраструктури станції Мерцалове, міста Покровськ та селища Удачне, а також по позиціях ЗСУ в районах селища Водяне та міста Вугледар.

На Запорізькому напрямку росіяни завдали авіаударів в районах Времівки, Степового, Ольгівського, Полтавки, Новосілки та Малої Токмачки.

Обстановку на Миколаївському напрямку в Генштабі охарактеризували як стабільну та контрольовану. Зазначено, що противник намагається масованим застосуванням артилерії та проведенням контратак за рахунок резервів витіснити українські підрозділи з зайнятих позицій, але успіху не має.

Ракетних ударів завдано по Миколаєву, районам населених пунктів Добре, Олександрівка, а в Херсонській області зафіксовано авіаудари в районах Миролюбівки, Високопілля, Архангельського, Білогірки, Сухого Ставку, а також Безіменного Миколаївської області.

В Харківський області війська РФ здійснили спроби наступу на напрямку міста Куп'янськ та сусідніх селища Куп'янськ-Вузловий і села Подоли, але успіху не мав.

В прикордонних районах ворог наніс удари з мінометів, артилерії та танків по районах Козачої Лопані, Дергачів, сіл Гоптівка та Стрілеча, ракетні удари біля села Пришиб Балаклійського району та дамби Печенізького водосховища. Також обстріляно позиції ЗСУ біля Харкова та села Гусинка Куп'янського району.