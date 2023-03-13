ЗСУ за добу відбили понад 100 атак окупантів на п'ятьох напрямках, – Генштаб

Українські військові протягом доби відбили 102 атаки росіян на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках, де окупанти попри значні втрати продовжують наступальні дії. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ вранці 13 березня.

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За минулу добу росіяни завдали три ракетні удари по Україні, зокрема, й по об’єкту цивільної інфраструктури Слов’янська Донецької області. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів та здійснив 49 обстрілів із реактивних систем залпового вогню.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Ворог зберігає військову присутність поблизу державного кордону України, однак формування наступальних угруповань не виявлено. При цьому в прикордонних районах Бєлгородької області РФ тривають роботи з інженерного обладнання ворожих позицій. Протягом доби окупанти обстріляли райони населених пунктів Волфине Сумської області та Стрілеча, Малі Проходи, Красне, Великий Бурлук та Бологівка Харківської області.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник намагається прорвати оборону українських військ. Війська РФ вели безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Дворічна, Невське, Червонопопівка, Кремінна, Діброва, Білогорівка та Верхньокам’янське. Крім того, ворог здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Дворічна, Западне, Масютівка, Куп’янськ, Крохмальне, Піщане і Чернещина Харківської області; Новоселівське, Макіївка, Невське, Діброва і Білогорівка Луганської області, а також Сіверськ і Спірне Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не полишає спроб захопити місто Бахмут. Українські захисники відбили атаки окупантів вурайонах населених пунктів Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка та Іванівське. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Оріхово-Василівка, Григорівка, Богданівка, Бахмут, Часів Яр, Предтечине, Курдюмівка, Озарянівка, Дружба, Майорськ та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безуспішні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів, розташованих неподалік лінії зіткнення. Це, зокрема, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Водяне, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Гостре, Побєда, Вугледар, Времівка та Нескучне Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни ведуть обороні дії. Обстрілів зазнали, зокрема, райони населених пунктів Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Білогір’я, Мала Токмачка, Новоданилівка, Новоандріївка і Кам’янське Запорізької області; Берислав, Понятівка, Дніпровське і Білозерка Херсонської області; Тамарине й Очаків Миколаївської області.

Водночас українська авіація завдала удару по зенітно-ракетному комплексу росіян, а також шість ударів – по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Підрозділи українських ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, два райони зосередження особового складу та військової техніки противника, а також два склади боєприпасів і склад пально-мастильних матеріалів.