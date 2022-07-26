ЗСУ за допомогою HIMARS ліквідували двох найкращих російських пілотів - ЗМІ

Американська реактивна артилерійська система HIMARS допомагає українським захисникам ще швидше знищувати російські елітні війська. Зокрема, за допомогою HIMARS ЗСУ ліквідували двох російських пілотів, які в РФ вважалися одними із найкращих. Про це повідомляє видання Daily Mail.

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Йдеться про Максима Мотьоміна, 41-річного льотчика-винищувача, який загинув 8 липня внаслідок обстрілу кортежу в Донецькій області. Попередньо відомо, що тоді ЗСУ застосовували саме HIMARS.

Від цієї ж зброї загинув 54-річний полковник Анатолій Стасюкевич, пілот винищувача, який вважався представником російської військової еліти. Завдяки HIMARS ЗСУ отримали можливість наносити точні удари по скупченням особового складу противника та командним пунктам.

В результаті захисники України ліквідували десятки російських офіцерів. ЗСУ активно знищують загарбників на півдні країни, також в останній час повідомляється про ліквідації пунктів базувань особового складу ЗС РФ на Луганщині.

Так, ЗС РФ також облаштували командний пункт окупаційного військового підрозділу в готелі у місті Хрустальний Луганської області. В ніч на 25 липня ВСУ атакували цю позицію загарбників, ліквідувавши близько 100 російських військових.

Крім того, 24 липня поблизу Лисичанська під смертельний вогонь Збройних сил України потрапив ОМОН із Сахаліна. Зокрема, у Кадіївці зруйновано казарму з військовими. Тоді було знищено щонайменше 12 спецпризначенців ворога