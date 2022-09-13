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ЗСУ за дві години збили два російських бомбурдувальники

ЗСУ за дві години збили два російських бомбурдувальники

Зенітним ракетним підрозділам Повітряних сил Збройних сил України з 14:00 по 16:00 13 вересня вдалося знищити три повітряні цілі. Як ідеться у повідомленні ПС ЗСУ в соцмережах, однією з них став безпілотний літальний апарат оперативно-тактичного рівня.

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В Херсонській області військовослужбовці 160-ї зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" знищили російський бомбардувальник Су-24.

В свою чергу, в Донецькій області зенітники Шепетівського 11-го зенітного ракетного полку повітряного командування "Захід" "приземлили" штурмовик Су-25 окупантів.

Раніше у вівторок у Повітряних силах також повідомили, що на звільнених ЗСУ територіях продовжують знаходити знищені російські літаки: так, біля Балаклії знайдено залишки Су-34 RF-95808 зі складу 47-го авіаційного полку (Вороніж).

Зазначимо, що за офіційними даними Генерального штабу ЗСУ, станом на ранок 13 вересня в Україні за час вторгнення РФ було знищено 244 російські літаки (зокрема, один за попередню добу), 213 гелікоптерів та 904 БПЛА.

Автор:
Тимофій Бесп'ятов