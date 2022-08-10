ЗСУ завдали удару по мосту в районі Каховської ГЕС

Збройні сили України нанесли удар по мосту в районі Каховської ГЕС, яка розташована на тимчасово окупованій території Херсонської області. Про це 10 серпня повідомило Оперативне командування "Південь".

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"Наш вогневий контроль транспортно-логістичних шляхів на тимчасово окупованих територіях Херсонщини призвів до закріплення статусу мосту в районі Каховської ГЕС, як непридатного для використання. Влучання акуратне, але дієве", - розповіли у командуванні.

Військові також нагадали, що в ніч на 10 серпня росіяни продовжили обстрілювати Миколаїв та область. Загарбники вели вогонь із РСЗВ "Смерч". В результаті троє людей дістали поранення, серед них 13-річна дитина.

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України в ніч з 7 на 8 серпня знову завдали ударів по Антонівському та Каховському мостах. До цього окупанти вже закривали проїзд через Антонівський міст, який у ніч на 27 липня також отримував чергові пошкодження через обстріли з української сторони.