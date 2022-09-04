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ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів у Херсоні

ЗСУ завдали удару по складу боєприпасів у Херсоні

Збройні сили України завдали удару по складу російських боєприпасів у Херсоні. Про це на своєму телеграм-каналі написав мер міста Олешки на Херсонщині Євген Рищук.

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За його словами ЗСУ завдали удару по будівельно-монтажному управлінню в Херсоні, яке належало херсонському колаборанту Євгену Сальдо і в якому росіяни зберігали боєкомплекти.

Нагадаємо, з початку повномасштабної військової агресії станом на ранок 4 вересня втрати російської армії становлять 49 500 особового складу.

Також станом на ранок 4 вересня ЗСУ знищили 2049 російських танків, 4430 бойових броньованих машин, 1147 артилерійських систем, 294 РСЗВ, 156 засобів ППО, 236 літаків та 206 вертольотів.

Автор:
Степан Крьока