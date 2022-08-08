ЗСУ збили 4 ракети "Калібр", випущені з акваторії Чорного моря.

Збройні сили України збили 4 крилаті ракети "Калібр", які російські військові випустили з акваторії Чорного моря. Про це повідомляє командування повітряних сил ЗСУ.

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"Сьогодні 8 серпня близько 10:00 з південного напрямку окупанти випустили чотири крилаті ракети морського базування типу "Калібр" з акваторії Чорного моря. Протиповітряною обороною Повітряних Сил збиті всі цілі", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, одну ракету знищено в Одеській області зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь", решту трьох – ліквідовано в центральній Україні зенітними ракетними підрозділами повітряного командування "Центр".

Нагадаємо, російські окупанти застосували гіперзвукові ракети повітряного базування Х-47М "Кинжал" для завданого удару по військових об'єктах у Вінницькій області 7 серпня. Під час цієї атаки в регіоні із запізненням увімкнули повітряну тривогу, що було пов'язано з тактико-технічними характеристиками ракети "Кинжал".