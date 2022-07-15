ЗСУ збили на Київщині російську ракету: уламки впали у поле

Повітряні сили України ввечері, 15 липня, в небі Білоцерківського району Київської області збили ракета росіян. Уламки впали у поле.

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Про це повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Сьогодні ввечері в небі Білоцерківського району Повітряними силами України збита ворожа ракета. Попередньо жертв та руйнувань немає. Уламки впали в поле. Інформація уточнюється. Працюють відповідні служби", - йдеться у повідомленні.

Очільник ОВА також закликав усіх жителів Київщини залишатися в укриттях під час повітряних тривог та не ігнорувати небезпеку.

Нагадаємо, російські військові ввечері, 15 липня, завдали ракетного удару по Дніпру. У місті було чути кілька потужних вибухів. Під обстріл також потрапив і Кременчук.