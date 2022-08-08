ЗСУ знешкодили ДРГ росіян біля чотирьох населених пунктів у Луганській області

Збройні сили України знешкодили диверсійно-розвідувальні групи біля чотирьох населених пунктів у Луганській області. Про це на своєму телеграм-каналі написав голова Луганської ОДА Сергій Гайдай.

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"Поблизу чотирьох населених пунктів виявлено та знешкоджено розвідувальні групи ворога", - написав Гайдай.

За його словами, щодня російські війська намагаються створити сприятливі умови для посилення наступу.

"Тільки за минулу ніч вони вдарили сімома ракетами, нанесли два авіаудари, 11 разів вели обстріл зі ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню, тричі застосовували міномети, чотири рази до штурму приєднувалися танкові війська. Кожна з таких спроб - це ще кілька понівечених. зламаних доль та надій наших земляків», — написав Гайдай.

Загалом упродовж 7 серпня окупанти атакували з повітря сім населених пунктів на кордоні Луганщини та Донеччини.

"Для покращення тактичного становища противник вкотре намагався організувати наступ у районі Верхньокам'янського, проте вкотре відійшов. Як і ще за чотирма напрямками – кожна з цих спроб проломити оборону наших збройних сил була невдалою: росіяни змушені були відступити зі значними втратами", – зазначив голова ОДА.

Нагадаємо, в ніч на 8 серпня збройні сили України знищили понад 100 окупантів, завдавши ракетного удару за допомогою HIMARS у Мелітополі.