ЗСУ знищили баржу окупантів в Херсонській області

Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України 7 вересня ліквідували баржу разом з окупантами та бойовою технікою на борту в Херсонській області. Про це повідомляє Оперативне командування "Південь".

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Відомо, що українські захисники відпрацювали вогневе ураження районів зосередження живої сили, озброєння, військової техніки ворога та пунктів управління.

Після цього окупанти намагалися налагодити альтернативну переправу в районі Голої Пристані, тоді ЗСУ знищили баржу. В результаті втрати ворога складають 30 військових та 2 бойові машини піхоти.

Сили оборони України тримають вогневий контроль Каховського мосту, що не дозволяє ворогу провести ремонтні роботи.

Крім того, ЗСУ збили гелікоптер К-52, коли той намагався атакувати українські позиції.

Відомо, що окупанти втратили можливість підтягувати резерви на Херсонський напрямок, тому що їхня логістика підірвана завдяки українській армії. При цьому ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України. Українські військові прорвали першу лінію оборони російсько-окупаційних військ у Херсонській області.